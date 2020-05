Coronavirus, effetti e ripartenza in Tremezzina: diretta Facebook con Mauro Guerra, Davide Van De Sfroos e Don Italo Mazzoni

Un incontro per raccontare e capire quanto successo in queste settimane in Tremezzina ma soprattutto per provare a immaginare come concertamente una delle zone turistiche più importanti d'Italia potrà ripartire quando l'emergenza coronavirus sarà terminata. Mercoledì 6 maggio alle 20.30, diretta Zoom trasmessa live in eslusiva sulle pagine Facebook di "QuiComo" e "Tremezzina Restaacasa", ne discuteranno:

Mauro Guerra (sindaco di Tremezzina e Presindente ANCI Lombardia)

Davide Van De Sfroos (cantautore e punto di riferimento culturale ed artistico per la comunità)

Don Italo Mazzoni (Parroco di Ossuccio e Lenno, Vicario Foraneo Lenno-Menaggio)

Modera l'incontro Maurizio Pratelli di QuiComo

Gli argomenti principali che verranno discussi

- Impatto COVID-19 su territorio Tremezzina

- Iniziative intraprese da amministrazione, associazioni e parrocchie

- Approfondimento Fase 2 COVID-19

- Prospettive lavorative/turistiche