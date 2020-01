Confindustria Como: La matematica come arte

Si inaugura con un incontro sul fascino della matematica il calendario 2020 del ciclo Impresa (im-pré-sa): sostantivo femminile, organizzato dal Gruppo Imprenditrici di Confindustria Como, coordinato da Gaetana Mariani e Laura Sofia Clerici.

La matematica come arte è il titolo della conferenza che la professoressa Olivia Caramello terrà mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 17.30, con l’intento di presentare un nuovo volto della matematica. Come spiega Gaetana Mariani “l’evento vuole anche essere un’occasione per sottolineare e diffondere l’importanza delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), soprattutto tra le giovani studentesse. Proprio in questi giorni è stato avviato il progetto STEM al Liceo Classico Alessandro Volta di Como. È un’iniziativa del Gruppo Imprenditrici, cui teniamo molto e che viene attuata concretamente per il corrente anno scolastico da Laura Clerici, Sabrina Colombo, Laura Nicolini, Stefania Massoni. La conclusione è prevista per venerdì 8 maggio 2020, con la premiazione dei progetti vincitori. Stiamo riflettendo sulla prosecuzione di questa progettualità, che sarebbe da estendere in futuro ad altre scuole secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di stimolare una riflessione parallela anche sulla didattica della matematica, vero nodo cruciale. Di qui l’importanza dell’incontro organizzato in Confindustria Como con la professoressa Caramello”.

