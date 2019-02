Confcommercio Como: Manovra finanziaria 2019, tutte le novità per le imprese

Nuovo appuntamento organizzato da Confcommercio. Il giorno 19 Febbraio alle ore 15.00 presso la sede di Via Ballarini 12 un seminario gratuito per approfondire tutte le novità riguardanti la manovra finanziaria 2019.

“Un approfondimento fiscale - afferma il Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri - che sicuramente servirà ai nostri associati per capire meglio come districarsi tra gli innumerevoli balzelli e normative fiscali che toccheranno tutte le imprese nel 2019”.

Moltissime le novità introdotte dalla Manovra finanziaria, si parlerà di Proroga iper – ammortamento, nuovo regime perdite di impresa, limite utilizzo contante turisti ue/extra ue, trasmissione corrispettivi telematici, estensione regime forfettario, flat tax 2020, abrogazione Iri, Ace, agevolazioni Irap, Credito d’imposta edicole, Proroga blocco aumento aliquote Tasi e molte altre questioni.

“Tra riconferme, abrogazioni e novità i presenti potranno essere aggiornati sui cambiamenti che toccheranno le imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi nostre associate - afferma il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti - che aggiunge: “Sarà anche l’occasione per comunicare le ultimissime novità in materia di fatturazione elettronica e per chiarire i molti dubbi che ancora tormentano le aziende”.

Per ragioni organizzative si chiede di prenotare chiamando il numero 0312441 o scrivendo a info@confcommerciocomo.it.