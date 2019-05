La Sinfonia dei Motori sul Lago di Como: 90 anni del Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este deve il suo status di vera esclusività tra gli eventi più prestigiosi al mondo dedicato ai motori e ai veicoli d’epoca ad una serie di elementi tra cui vanno certamente segnalati: l’eleganza dell’evento, la sua lunga e illustre tradizione, il suo stile impareggiabile nell’incantevole Grand Hotel Villa d’Este, situato direttamente sulle rive del Lago di Como, e i selezionati e ristretti gruppi di partecipanti.

Il Grand Hotel Villa d’Este, situato sulle rive del lago di Como, è uno degli hotel più emblematici del mondo. I suoi terreni e il parco offrono agli ospiti e ai visitatori l’opportunità di ammirare circa 50 Vetture d’Epoca costruite tra gli Anni Venti e gli Anni Ottanta, suddivise in diverse categorie. Da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio 2019, il Grand Hotel Villa d’Este e Villa Erba saranno trasformati, per questo tradizionale evento, in uno scenario unico ed esclusivo in cui gli ospiti avranno il privilegio di ammirare le Vetture d’Epoca e le Motociclette Storiche più raffinate della loro era.

Un’esclusiva Giuria guidata dal presidente Lorenzo Ramaciotti avrà il compito di esprimere il giudizio per l’assegnazione del premio Best of Show, il Trofeo BMW Group. Questo premio sarà conferito ad una straordinaria automobile in grado di esprimere bellezza, passione e unicità. Il pubblico voterà invece la vettura preferita cui verrà assegnata la Coppa d’Oro Villa d’Este tramite il Referendum Pubblico che si terrà il sabato a Villa d’Este.

I visitatori di questo evento di tre giorni avranno la possibilità di godere anche delle attrazioni presenti nei giardini di Villa Erba a Cernobbio, tra cui il Concorso di Motociclette che si svolgerà per il nono anno consecutivo. Nel 2019 il concorso di bellezza per le Motociclette Storiche includerà ancora una volta sei classi di motociclette.

Le classi del Concorso: Auto

Addio Ruggenti Anni Venti: La Nascita del Concorso

Avanti Tutta: Un Quarto di Secolo di Progresso

Piccole e perfettamente modellate: L’Arte del Carrozziere in Miniatura

Una nuova Epoca: I’Era del Rock ’n’ Roll

Movimentati Anni Sessanta: Il Cielo è il solo Limite

Baby You Can Drive My Car: Le Auto delle Star della Musica

Accelerazione contro il Tempo: Le Leggende delle Gare di Endurance

Il Coraggio di Sognare: Concept che hanno rivoluzionato il Mondo dei Motori

Le classi del Concorso: Moto

Tuttora Funzionanti: Motociclette di oltre 100 Anni

Rombi e Stile: Le Nuove Motociclette del 1929

Promenade Percy: La Moda dello Sportivo

50 Anni fa: Trendsetter per il Successo Futuro

Scorta su due Ruote: per Proteggere e Servire

Concept Bike: Nuovi Design e Prototipi presentati da Case Produttrici e Progettisti Indipendenti