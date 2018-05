Concorso d’Eleganza Villa d’Este, due giorni di auto e moto di lusso a Cernobbio

Anche nel 2018 l’appuntamento di automobili e motociclette d’epoca più esclusivo e ricco di tradizione del mondo avrà luogo sul Lago di Como. Dal 25 al 27 maggio 2018 le più belle vetture classiche si presenteranno a Cernobbio in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Grazie all’eleganza, all’incomparabile atmosfera e all’esclusivo circolo di partecipanti, selezionato con la massima cura, le tre giornate del Classic Weekend occupano una posizione speciale trai concorsi di bellezza di automobili e motociclette classiche.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este è l’evento mondiale più esclusivo e ricco di tradizione dedicato alle auto e alle moto d’epoca. La lunga tradizione dell’evento ha inizio nel 1929, quando a Cernobbio, località lombarda in provincia di Como, è stata organizzata per la prima volta una mostra delle novità del settore automobilistico, la “Coppa d’Oro Villa d’Este”. Ne è seguita una storia decennale, ricca di eventi. Nel 1999 il BMW Group ha assunto il patrocinio del Concorso, e dal 2005 BMW Group Classic, insieme al Grand Hotel Villa d’Este, è l’organizzatore di questa prestigiosissima mostra di rarità, che ogni anno attrae migliaia di appassionati e partecipanti da ogni parte del mondo.

SABATO, 26 MAGGIO 2018, VILLA ERBA

Orario d’apertura: 09.30 – 17.00

Questa è la settima volta in cui il Concorso d’Eleganza Villa d’Este per i proprietari e gli appassionati di motociclette d’epoca si colloca tra gli eventi dell’anno più esclusivi al mondo. Queste rari gioielli a due ruote sfileranno di fronte alla tribuna nella giornata di sabato. Siete cordialmente invitati ad ammirare le concorrenti di quest’anno e ad osservare la Giuria all’opera. I partecipanti saranno a disposizione per svelare tutti gli aspetti delle loro motociclette.

14.00 – 14.30

Potrete assistere alla famosa Motorcycle Street Run che condurrà le moto da Villa Erba a Villa d’Este passando attraverso Cernobbio.

DOMENICA, 27 MAGGIO 2018, VILLA ERBA

Orario d’apertura: 9.30 – 17.30

In questo meraviglioso scenario sarà esposta una selezione di gioielli d’epoca ed inestimabili capolavori che saranno votati per di incoronare le migliori vetture e motociclette d’epoca.

Un’attrazione del tutto speciale vi attende alla Mostra Speciale di quest’anno, presso il Padiglione Centrale: un’anteprima mondiale. Una vera sorpresa!

09.30 – 14.30

Referendum Pubblico per il “Trofeo BMW Group Italia”, il “Trofeo BMW Group Ragazzi” per le vetture d’epoca e il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Car e Prototipi.

11.00 – 12.00

Si svolgerà il Concorso di Motociclette che con la presentazione dei vincitori di quest’anno, avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione.

14.30 – 17.30

Prendete posto in tribuna ed assistete alla famosa cerimonia di premiazione per i vincitori di ciascuna classe delle vetture d’epoca e Concept Car. La cerimonia di premiazione sarà seguita dall’illustre parata di tutte le vetture d’epoca che hanno preso parte all’esclusivo Concorso d’Eleganza in una spettacolare sfidata dinanzi la giuria e il pubblico.

BIGLIETTI

Sabato

Box Office: € 10.00 – € 8.00 (ridotto; diritti di prevendita esclusi)

Prevendita online € 8.00 – € 6.00 (ridotto; diritti di prevendita esclusi)

Domenica

Box Office: € 16.00 – € 12.00 (ridotto; diritti di prevendita esclusi)

Prevendita online € 12.00 – € 8.00 (ridotto;diritti di prevendita esclusi)