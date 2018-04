Will Hunt (Evanescence) al Black Horse di Cermenate

Will Hunt, batterista del gruppo gothic metal statunitense Evanescence (anche con White Noise Owl e per tre anni nella band di Vasco Rossi) torna in Italia ad aprile per un nuovo tour nei club durante il quale, come nel precedente, sarà accompagnato da una serie di rock band del nostro Paese per una scaletta di famose hit internazionali. Il 27 aprile sarà al Black Horse di Cermenate. Il concerto sarà incentrato su una serie di indimenticabili brani rock che divertono tutti. Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters a Whitesnake, AC/DC, Van Halen e molti altri, la scaletta non darà tregua.