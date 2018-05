Whitney Rose, la bellezza della musica canadese fa tappa a Cantù

New Country? Alternative Country? Americana? Sono tutte etichette valide per definire questa ragazza canadese folgorata sulla via dell'honky tonk e del country più verace del Texas. Ma non fatevi ingannare dalle etichette, la musica di Whitney Rose è molto più moderna e pop di quel che si possa pensare. Nelle sue canzoni echeggia anche un mondo fatto di chitarre dall'inconfondibile accento twang, di serenate lungo il confine messicano e di locali dove la musica dal vivo e la birra scorrono a fiumi. Whitney Rose è nata nel 1986 in Canada, sull’isola Prince Edward, ed è cresciuta tra i vinili di Johnny Cash, Hank Williams, Dolly Parton e Willie Nelson. Il suo amore per gli anni '60 non lo nasconde nemmeno nel look che ricorda più la Swinging London che le polverose strade americane dei suoi amore musicali. I suoi nonni avevano un bar a Charlottetown, chiamato The Union Hall e quando aveva soltanto due anni, la sua canzone preferita era There’s a Tear in My Beer di Hank Williams. I clienti del locale le davano un dollaro per sentirla cantare. Era scritto nel destino che sarebbe diventata un'artista country ma per realizzare il suo sogno è dovuta partire prima per Toronto e poi per Austin, in Texas, dove le sue canzoni hanno potuto trovare il vestito musicale perfetto. In mezzo a questi viaggi l’incontro folgorante con Raul Malo dei Mavericks e quattro bellissimi dischi. L’ultimo, Rule 62, prodotto dallo stesso Malo è stato registrato a Nashville con un team di musicisti eccezionali, tra cui diversi membri dei Mavericks e degli Asleep at the Wheel, Chris Scruggs alla pedal steel e Kenny Vaughn alle chitarre. Il disco è stato accolto con clamore dalla critica e Whitney Rose sarà impegnata con la sua band in un tour mondiale per promuoverlo e arriverà in Italia per la sua prima volta. A Cantù, sabato 19 maggio, sul palco del live club All'1&35circa, Whitney Rose (Vocals & Acoustic Guitar) sarà accompagnata Mike Molnar (Electric Guitar), Andrew Pacheco (Bass), Devan Jones (Acoustic Guitar & Vocals), Trent Owen (Drums).