Watermelon Slim, la leggenda del blues fa tappa a Cantù

l leggendario bluesman dopo il successo dell'ultimo disco Church Of The Blues uscito ad inizio 2019 e che lo ha tenuto per mesi in cima alle classifiche internazionali di vendita del settore, incontrando i favori di pubblico e critica tra cui anche l'icona Elton John, rientra in Italia in occasione del giro promozionale invernale 2019 per approdare anche sul palco del live club All'1&35circa il 20 novembre. Il grande musicista residente a Clarksdale, Mississippi, è ad oggi il punto di riferimento del Delta Blues.

Nel solco di nomi leggendari come Son House, John Lee Hooker, Pinetop Perkins e Big Jack Johnson, i quali hanno contribuito inequivocabilmente a rendere mitologica Clarksdale, Watermelon Slim continua questa tradizione a pieno titolo. Il bluesman che vanta ben tredici dischi da studio, innumerevoli Awards conquistati dal 2000 in poi, condivisioni del palco con gente come Bonnie Raitt, Champion Jack Dupree, Country Joe McDonald, Barbara Dane (solo per citarne alcuni). Il grande Watermelon Slim porta in tour il suo Blues Down-Home viscerale ed autentico.

Voce, armonica e lap-steel guitar sono i suoi strumenti di riferimento. Un personaggio autentico Mr. Slim: musicista, giornalista, plurilaureato, leader del movimento “Vietnam Veterans Against the War”, che dal vivo ha la sua dimensione migliore. Un live da non perdere. Con lui sul palco anche Max Prandi.