Vinicio Capossela in concerto all'Arena del Sociale di Como a Luglio

Si profila un'estate live davvero interessante. Dopo l'annuncio di Steve Earle a Pusiano e Francesco De Gregori all'Arena del Sociale, è ancora il Festival Como Città della Musica - che presenterà questa sera alle 18.30 in teatro tutto il suo cartellone, dopo aver da tempo anticipato anche i suoi tre appuntamenti con l'Otello per 200.com - a mettere a segno un altro grande colpo. Sabato 7 luglio 2018 arriverà infatti sul Lario Vinicio Capossela, autentico fuoriclasse della musica d'autore italiana. L'istrionico musicista, già ospite del Sociale ai tempi degli album Ovunque Proteggi del 2006 e Marinai, Profeti e Balene del 2011, torna a Como per offrire ai suoi fan - che sono moltissimi da queste parti, basti pensare al Live Club All'1e35Circa di Cantù, dedicato proprio al suo disco d'esordio - un nuovo attesissimo show accompagnato dall'orchestra Arturo Toscanini, così come previsto nella altre tappe del nuovo tour di Capossela, ovvero all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera e allo Sferisterio di Macerata, kermesse che annovera tra l'altro proprio la "nostra" Barbara Minghetti alla direzione artistica.

Capossela, reduce dal successo di un album complesso come Canzoni della cupa, rimane uno degli artisti più importanti e interessanti espressi dagli anni '90. Fin da già citato esordio All'una e trentacinque circa, pubblicato nel 1990, il cantautore, nato ad Hannover ma originario dell'Irpinia, ha fatto scuola influenzando le generazioni a venire per almeno 20 anni, Certamente influenzato da Tom Waits, ma non solo, Capossela disco dopo disco - aggiungiamo qui quelli non ancora ricordati, Modì Camera a sud, Il ballo di San Vito, Canzoni a manovella, Da solo - ha costruito un percorso musicale difficilmente discutibile e accompagnato in ogni occasione di performance live di grandissimo impatto atmosferico e scenico. I bigllietti per il concerto di Como saranno in vendita da domani su Ticketone e ai botteghini del Teatro Sociale di Como.