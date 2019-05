Villa Bernasconi a Cernobbio: “Violino Virtuoso”, primo appuntamento di Wunderkammer 2019

alle ore 18.30, a Cernobbio, primo appuntamento di Wunderkammer 2019, che nell'arco di un mese offrirà 3 concerti con ospiti internazionali nella affascinante cornice liberty di Villa Bernasconi, Un'occasione per ascoltare musica a diretto contatto con gli esecutori, in un vero salotto del primo novecento, con un pianoforte Pleyel originale dell'epoca. Interpreti del primo concerto, Violino virtuoso, il violinista di fama internazionale Michel Gershwin, vincitore del Concorso David Oistrach nel 1988, accompagnato dalla pianista Anna Victoria Tyshayeva, in un programma che spazierà da Bach a Ravel, passando per Schumann, Brahms, Bruch e Čajkovskij.

I prossimi appuntamento, domenica 12 maggio alle ore 11, con Kaori Yamada, soprano vincitrice del Premio Bernasconi assegnato nel corso di "Musicainscena 2018", in un recital per voce e pianoforte, e infine sabato 1 giugno, alle 18.30, con la pianista Margaret Lucia, in un programma tutto dedicato a compositrici spagnole e statunitensi a confronto. Al termine dei concerti è prevista la possibilità di gustare un aperitivo nel giardino adiacente alla Villa, presso Anagramma