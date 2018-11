Vadavialcù, i Sulutumana invitano tutti al triplete live di Cantù. In anteprima il video del nuovo disco in uscita

Tornano i Sulutumana e lo fanno con un titolo che sembra quasi un'intenzione, e forse lo è. Si chiama infatti Vadavialcù il nuovo album della band di Gian Battista Galli che verrà presentato ufficialmente in concerto sul palco del live club All'1&35circa di Cantù il 3, 4 e 5 dicembre. Tre serate per scoprire tutte le canzoni del successore di Giù a manetta, il doppio album live, e di Dove tutto ricomincerà, l'ultimo lavoro di inediti dei Sultumana.

Ad anticipare l'album in uscita il 23 novembre è stato rilasciato oggi il video della title track.