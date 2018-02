Us Rail, da Philadelphia a Cantù per un concerto pieno energia rock

Il ritorno, a grande richiesta, giovedì 22 febbraio, alle 21, sul palco del Live Club All'1&35circa di Cantù, unica data in Lobradia, di una delle band americane che più ha entusiasmato negli ultimi anni. Gli US RAILS sono un ensemble made in USA dislocati tra la East Coast e il Texas al loro quarto tour italiano. Con gli anni hanno formato una fanbase importante, grazie anche al loro carisma straripante sul palco e alla loro carica di energia. L’ultimo tour italiano del Novembre 2016 - che li ha visti suonare a Bologna, Padova e altre città - ha infatti avuto numeri importanti di pubblico ed è stato probabilmente quello della consacrazione della band.

Strumentisti e singers di grande talento, la loro musica viene avvicinata a formazioni come Eagles e Crosby Stills & Nash per la nitidezza delle fusioni vocali e l'atmosfera folk tipica della West Coast, ma anche Rolling Stones, Green On Red o Allman Brothers, per gli approcci rock, blues e southern. Il loro ultimo album, Ivy, è uscito nel settembre 2016 per l’etichetta Blue Rose Records. Il ritorno della Superband di Philadelphia, dopo lo strepitoso show di due anni fa tornano a Cantù per una gig imperdibile.