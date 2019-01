Trubuto a De André allo Spazio Gloria di Como

Allo Spazio Gloria di Como, sabato 19 gennaio, torna il tributo a Fabrizio De André, di cui ricorre questo mese il 20° anniversario della scomparsa. L'omaggio al grande Faber giunge quest'anno alla sua tredicesima edizione.

Cast

- Gio Bressanelli (Crema)

- Corte dei Miracoli (Pavia)

- Laura Matarazzo, Luca Sassi e Giuseppe Magnelli (Como)

- Andrea Grimaldi (Como)

- Sambene (Recanati)

- Alessandro Anelli (Mozzate)

- Renato Franchi e l'Orchestrina del Suonatore Jones (Legnano)

Partecipazioni, libri e racconti

- Walter Pistarini

viadelcampo.com

- Laura Tussi e Fabrizio Cracolici

No Nukes & No War - Campagna ICAN

"Premio Nobel 2017 per la pace ed il disarmo nucleare universale"