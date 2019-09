Un viaggio tra le emozioni con il Trio Ethos a Villa del Grumello

Musica, emozioni e natura: queste le parole chiave del concerto che si terrà domenica 22 settembre nel meraviglioso contesto del Grumello. Lasciatevi trasportare dalle melodie della musica classica mentre ammirate il parco in tutti i suoi colori; a partire dalle 11.30 ad accompagnarvi nel percorso musicale saranno la violinista Anna Orelio, famosa grazie alle sue tournèe in tutto il mondo, Vincenzo Mocata, eccellente musicista che vi sorprenderà al violoncello, e Sabrina Nardi, familiare a molteplici teatri e orchestre italiane per la sua maestria nel suonare oboe e corno inglese.