Il Tremezzina Music Festival torna in agosto con due date anche a Cernobbio

Torna, dopo lo stop forzato di un anno, il Tremezzina Music Festival. E affida l’organizzazione generale del Festival a Music for Green Events, Associazione attiva da anni sul territorio comasco nell’ambito dell’organizzazioni di eventi musicali. Grazie alla nuova partnership l’anteprima di quest’anno avrà luogo nel Comune di Cernobbio con due serate, l’8 Agosto, ospite l’All Stars Dixieland Orchestra, e il 9 Agosto con il trio jazz Scoca, Meneghello, Furian.

Lunedì 12 Agosto il Festival si apre con due formazioni che hanno in comune la capacità di far dialogare, attraverso la musica, i popoli e le culture del mondo. Dalle musiche popolari mediterranee a quelle dell’est europeo, dal fado portoghese al rebetiko greco fino ad arrivare alle musiche balcaniche, klezmer e tzigane. La voce e teatralità di Camilla Barbarito e la storica formazione Rhapsodija trio ci accompagneranno in un viaggio coinvolgente ed emozionante. Il 13 Agosto il Festival ospiterà per la prima volta una grande Orchestra jazz. L’intero spazio sarà dedicato alla Monday Orchestra diretta da Luca Missiti e composta da una ventina di musicisti che ci faranno rivivere la storia del cinema attraverso le più belle colonne sonore riarrangiate per big band. “Movies!” piacerà anche al pubblico solitamente restio ad avvicinarsi alle sonorità jazz.

Altra grande novità in chiusura del Festival con una serata interamente dedicata al blues, soprattutto al blues tradizionale eseguito con strumenti acustici. A proporcelo saranno Veronica Sbergia & Max De Bernardi trio, considerati una delle migliori band europee di country-blues, folk e ragtime che apriranno il palco ad uno straordinario personaggio, vera e propria leggenda vivente, l’americano di Boston Watermelon Slim, al secolo Bill Homans. Con la sua voce, l’armonica, il dobro suonato con lo slide e accompagnato dal grande “one man band” Max Prandi, saprà infiammare il pubblico del parco Teresio Olivelli.

Mai come quest’anno il Tremezzina Music Festival è alla ricerca di una sintesi tra slancio e concretezza, tra aspirazione e possibilità. Perché, citando Josè Saramago “Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.”