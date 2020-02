Tirlindana, energia rock a Cantù

La rock band del lago torna sul palco del live club All'1&35circa di Cantù con un nuovo bassista ma con la stessa passione che li contraddistingue da più di 25 anni di musica live. Per costruire un nuovo futuro, per celebrare quello che è sempre stato un locale faro per la musica di qualità nel comasco. Dopo tante canzoni, il gruppo guidato da Andrea Solinas sta lavorando in studio a un nuovo disco di inediti. Intanto godiamoceli in questa occasione attesa sabato 8 febbraio, alle 22.