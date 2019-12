The Real Soul of Gospel, concerto di Natale a Cantù

Natale sul palco del live club All'UnaeTrentaCinqueCirca con la grande musica spirituale americana. The Real Soul of Gospel saranno in concerto mercoledì 25 dicembre 2019, alle 22.

The Real Soul of Gospel rappresentano la vera essenza della Louisiana. Sono 5 grandi appassionati e talentuosi musicisti di New Orleans, che insieme possono contare oltre 300 anni di esperienza nella musica gospel. Ognuno di loro attraverso caratteristiche vocali ed esperienze musicali diverse porta nella band un tocco di classe ed originalità che rende speciale il sound del combo. Il repertorio è caratterizzato da canzoni tradizionali ma anche ricco di brani e arrangiamenti tipici della Louisiana e di tutto il sud degli States.

Alfred Penns e Floyd Turner sono membri originari dello storico gruppo gospel di grande successo internazionale noto come The Friendly Travelers. Con più di 40 anni di carriera alle spalle mantengono ancora lo spirito, la visione e la creatività delle origini dilettandosi sia nello stile “a capella” che accompagnati dal pianoforte.

Nel circuito gospel delle chiese Battiste Americane sono considerati fra le realtà più amate ed apprezzate per l’energia profusa nel diffondere la musica della “buona novella”. Sono stati i primi ad incidire per la prestigiosa Malaco Records nel ‘78, ingaggio che gli permette di esibirsi al fianco di grandi stars come Gladys Night e Mighty Clouds Of Joy. Hanno alle spalle un’intensa attività concertistica sia nello stato della Louisiana che in America e in gran parte d’Europa.

Line up

Alfred Penns - lead vocals

Floyd Turner - vocals

Caprice Sanders - vocals

Pearlie Tyler - vocals

Angela Dunn - keyboards and vocals