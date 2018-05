The Delta Saint, imperdibile live a Cantù

Torna in Italia la sensazionale band di Nashville che ha lasciato il pubblico a bocca aperta nel tour dello scorso marzo. Nati nel 2007, i Delta Saints hanno esordito nel 2009 con "Pray On", seguito da un secondo disco l'anno successivo intitolato "A Bird Called Angola". Il tour di promozione è un successo inaspettato, e la band vanta 150 concerti tra Stati Uniti ed Europa (tra cui un'apparizione al celebre TV Show tedesco "Rockpalast").

Con una folta schiera di fan in tutto il mondo, la band pubblica l'album "Death Letter Jubilee", grazie anche a una consistente campagna di crowdfunding, e si lancia in un tour di supporto ai già famosi Blackberry Smoke nel 2014. Nel 2015 esce il nuovo lavoro "Bones" che conferma il loro talento e ne consolida la validità artistica, mentre "Monte Vista", uscito nella primavera Giovedì 17 maggio, alle 21, i Delta Saint saranno il concerto sul palco dello storico live club All'1&35circa di Cantù.