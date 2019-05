Tenco Ascolta, a Cantù una sfilata di cantautori: sul palco anche Sulutumana, Ghielmetti e Mcdermott

Sabato 11 maggio al Teatro San Teodoro di Cantù, alle 21, si esibiranno alcuni cantautori selezionati per il Tenco Ascolta, un format che si sviluppa con una serie di appuntamenti annuali, in giro per l’Italia. Durante queste serate, il Club Tenco invita ad esibirsi dal vivo alcuni tra i musicisti più interessanti che ogni anno inviano il proprio materiale alla giuria del Premio Tenco. In questa occasione troveremo sul palco quattro artisti, ma non solo loro, che si cimenteranno con brevi set delle loro canzoni, in attesa di essere chiamati sul palco dell'Ariston dove ogni anno vengono assegnate le prestigiose Targhe Tenco.

Simona Colonna.

Piemontese di Roero, è un abile violoncellista e cantastorie che ha riempito il suono di sfumature folk, proprie della world music, il suo ultimo album si intitola Folli e Folletti.

Roberta Finocchiaro

Catanese, porta invece a Cantù il suo recente disco Leaf in a Hurricane che vede la partecipazione di alcuni importanti musicisti americani: il virtuoso chitarrista John Mayer, Stephen Chopek e David LaBruyere.

Marco Pizzi

Brianzolo, la ricerca nella scrittura lo ha avvicinato progressivamente alla canzone d'autore: Il mare di Bologna rappresenta oggi la sintesi del suo modo di intendere la musica.

Nicola Rollando

Infine, da Sestri Levante, arriva al Tenco Ascolta un artista molto interessante con il suo bellissimo disco Il destino del portiere, una raccolta di canzoni genuine nel segno della più nobile tradizione della musica d’autore italiana.

La serata, presentata dalla storica voce del Tenco Antonio Silva, sarà impreziosita dalla partecipazione di Luca Ghielmetti, attualmente al lavoro con un nuovo atteso album, dei Sulutumana di Gian Battista Galli e di Michael McDermott, songwriter americano che anticiperà qualche canzone del nuovo disco Out From Under.

I libri

Il Tenco Ascolta sarà preceduto alle 17, allo Spazio Libri La Cornice di Cantù, dalla presentazione di due libri: “Multifilter. Mito e memoria del padre nella canzone” e “Vent’anni di Sessantotto”. L’evento letterario vedrà la partecipazione di Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino, Steven Forti e Andrea Parodi.