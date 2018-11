Teatro Sociale, Stagione Sinfonica al via con Laura Marzadori ed Erica Picciotti

La Stagione Notte 2018/19 continua il suo viaggio dando il via anche alla musica sinfonica. La stagione concertistica risuona di melodie lontane, facendoci assaporare suoni e musiche più conosciute e altre meno note, da Oriente a Occidente. E cosi, iniziamo con il grande compositore tedesco Brahms eseguito dal primo violino della Scala LAURA MARZADORI e dalla violoncellista prodigio ERICA PICCOTTI, per passare poi ai festeggiamenti del Capodanno cinese con la CHINA NATIONAL TRADITIONAL ORCHESTRA, che ci delizierà con musiche tradizionali orientali eseguite con strumenti originali. È la volta poi dei capisaldi della scuola musicale russa, eseguiti da quattro grandi solisti, tra cui Maurizio Baglini, in SOGNI E VISIONI, e dalla giovane Orchestra Senzaspine in #RACH2, per poi passare a GWENDOLYN MASIN che rende omaggio al suo background multiculturale, richiamando l'attenzione sulle tradizioni musicali dell'Europa centrale e orientale. Il finale è con due concerti OFF in collaborazione con il CONSERVATORIO DI COMO.

ULTIMI GIORNI PER ABBONARSI: PRIMO APPUNTAMENTO CON BRAHMS

Il primo appuntamento della stagione è in programma domenica 18 novembre alle ore 17.00: DOPPIO CONCERTO, promosso in collaborazione con l’Associazione Musica con le ali. Sul palcoscenico Laura Marzadori, primo violino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, insieme a Erica Piccotti, giovane violoncellista prodigio, si esibiranno per una serata tutta dedicata al compositore Johannes Brahms, insieme all’Orchestra Carlo Felice Di Genova diretta dal M° Giuseppe Acquaviva.

Fino al 18 novembre sarà possibile acquistare gli abbonamenti alla concertistica per i 7 concerti (18 novembre DOPPIO CONCERTO, 23 gennaio THE GRAND CHINESE NEW YEAR CONCERT, 17 febbraio SOGNI E VISIONI, 10 marzo #RACH2, 9 aprile GWENDOLYN MASIN & ORIGIN, 14 aprile VESPRI OP.37 PER CORO MISTO A CAPPELLA, 2 maggio L’ARLÉSIENNE) ad un prezzo complessivo di 112€.

Domenica pomeriggio in musica

Tante le novità che accompagnano quest’anno la stagione concertistica. Primo tra tutti, l’orario. I concerti che cadranno di domenica sono in programma per le ore 17.00. Un viaggio però è bello farlo in compagnia, ed è per questo che il Sociale di Como invita il suo pubblico a partecipare agli spettacoli con diverse “formule” per far vivere il Teatro in maniera differente, per dare al pubblico nuove esperienze, come di solito un viaggio offre. Ecco così organizzata la DOMENICA POMERIGGIO IN MUSICA. Chi acquista un biglietto o un abbonamento per la concertistica, potrà presentarsi in Teatro in Sala Pasta dalle ore 16.00 per assaporare un classico TE E gustosi BISCOTTI prima del concerto, in collaborazione con Peter’s TeaHouse Como.

I genitori potranno, invece, godersi i concerti senza preoccuparsi della ricerca della babysitter perché per i loro piccoli saranno organizzati, in concomitanza, dei LABORATORI ARTISTICI (ore 16.30-18.30): ogni 2 biglietti per adulti acquistati per il concerto, si potrà richiedere un ingresso omaggio al LAB per il proprio figlio, per gli altri bambini il costo è di 5€ (laboratorio aperto a tutti fino ad esaurimento posti). Perché c’è più gusto a vivere il teatro tutti insieme.

Informazioni

Abbonamento di platea 112€.

Bigleitti a 25€ + prev (18/11, 23/1, 10/3), 20€ + prev (17/2, 9/4), 10€ + prev (14/4, 2/5), in vendita alla biglietteria del Teatro e online su www.teatrosocialecomo.it

Laboratori bambini: un ingresso omaggio ogni 2 biglietti acquistati per il concerto. Altri biglietti a 5€