Sulutumana in concerto a Villaguardia per gli Amici di Giovanni

I Sulutumana tornano in concerto per una serata benefica a favore dell'associazione Amici di Giovanni. Al Parco comunale Garibaldi di Villa Guardia, sabato 25 maggio, alle 21, servizio cucina dalle 19, in occasione della festa annuale della onlus, Gian Battista Galli offrirà insieme ai suoi compagni di sempre, Francesco Andreotti e Nadir Giori, un concerto incentrato sulle canzoni del recentissimo album Vadavialcù. Ovviamente la scaletta sarà come sempre molto ampia e comprenderà un repertorio fatto di quasi 20 anni di canzoni, in parte raccolte nel 2013 nel best Non c'è limite al meglio e successivamente nel doppio live Giù a Manetta.

Amici di Giovanni

Gli amici e la famiglia di Giovanni Donadoni, manacato a 47 annio per una malattia oncologica, circondato fino all’ultimo dalla famiglia e dagli amici, nel calore delle mura domestiche - con la fondazione dell’Associazione, condividono un ideale di solidarietà che vorrebbero diventasse cultura comune per ciascuno di noi: l’assistenza domiciliare dei malati oncologici e l’affiancamento nei vari campi (materiale, psicologico…) per le loro famiglie.