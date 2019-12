Sulutumana, concerto di Natale sul palco del live club All'1&35circa

Lunedì 23 dicembre il live Club All’1&35circa di Cantù riporta in scena i Sulutumana con il loro “Vadavialcù” natalizio. Un concerto durante il quale sarà possibile acquistare il loro bellissimo e corposissimo album in versione vinile.

Gianbattista Galli, leader della band, ha una voce bellissima ed è sempre mostruosamente intonato. Due doti non sempre scontate di questi tempi così urlati, alle quali si aggiunge una naturale propensione per la dimensione live. Senza mai strafare, il Giamba arriva al cuore. Perché è semplicemente bravo e perché le canzoni dei Sulutumana non sono mai banali nel loro cantare la vita, l'amore e ciò che ci sfugge. Il non mestiere dei Sulutumana, quello che si sono inventati per sfuggire a un mestiere vero - come dicono loro - è un lavoro di cui tutti abbiamo bisogno per vivere meglio, lo si percepisce ogni volta che diffondono in concerto le loro emozioni a 33 giri.

Da perfezionisti dei dettagli quali sono, non sbagliano nulla: Nadir Giori è un capobanda straordinario a dettare i tempi su ogni brano: il suo basso e il suo contrabbasso, guidati con la solita padronanza, scavano note che danno profondità a tutti gli strumenti; Francesco Andreotti, pianoforte e tastiere, è invece il tocco dell'equilibrio. Su tutto, però, c’è la forza espressiva della loro musica. Quasi superfluo ribadirlo:i Sulutumana scrivono canzoni, e non da oggi, che sono tra le più belle che il cantautorato italiano sia in grado di offrire. La loro musica è un prendersi per mano e non lasciarsi mai.