Subterranean Street Society live a Cantù

Il primo Gennaio del 2015 il musicista di strada Louis Puggaard Müller ha messo in valigia la sua chitarra, ha salutato la sua città natale Copenhagen e si è diretto per una nuova vita ad Amsterdam. La sua formazione musicale è stata lunga e faticosa, ogni performance per Luis è stato come un esame accademico , dove i sensori delle persone che ti ascoltano ti spingono sempre a migliorare il tuo livello musicale.



Il primo album è uscito il 16 settembre 2016 con il suo nuovo nome e band Subterranean Street Society. La band prende l'energia pura e inaspettata dalle strade e la portano sui palchi in Europa e nel mondo. Nell'autunno del 2019 il trio andrà sul loro "Anonymous Tour" che li porterà in giro per Europa in paesi come, Danimarca, Regno Unito, Germania, Belgio e Olanda. Con questo tour, stanno promuovendo singoli dal loro prossimo album "Twelve Steps" che sarà pubblicato nel maggio 2020. Dodici passi è un concept album incentrato sul grande libro alcolizzato anonimo.



Ogni canzone è scritta dal punto di vista di ciascuno dei dodici passi del libro, l' album è ispirato al cantante Louis Puggaard-M'llers proprio esperienza di crescere con l'alcolismo in famiglia. La storia segue un uomo mentre lotta attraverso i dodici passi di accettazione, resa, perdono e risveglio spirituale. Twelve Steps è un viaggio attraverso le montagne russe emotive di affrontare la stretta presa della dipendenza, una meditazione su come deve essere un parente del defunto. Saranno in tour in Italia a Febbraio per farci ascoltare il nuovo album: sul palco del live club All'1&35circa di Cantù sono attesi giovedì 20 febbraio 2020, alle 22.