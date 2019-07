Storie di Cortile e i Canti di Lavoro con Sulutumana, Andrea Parodi, James Maddock, Bocephus King

Da sempre i cantautori si sono cimentati col tema del lavoro, scrivendo canzoni di protesta verso l’alienazione, la mancanza di sicurezza, per estendersi a volte all’intero sistema sociale. Woody Guthrie, da cui discende la figura del cantautore di protesta, divenne un simbolo con le sue canzoni che parlavano della gente, dei lavoratori, delle lotte e degli scioperi, della fatica quotidiana per la sopravvivenza. Bob Dylan con Maggie’s Farm, Bruce Springsteen che in Factory canta i gesti stanchi di un operaio, ogni giorno gli stessi sotto il sole e sotto la pioggia.

La Cooperativa San Materno di Figino Serenza festeggia i 100 anni di attività e per questo anniversario importante chiama a raccolta un grande cast di musicisti, dai Sulutumana a James Maddock, da Andrea Parodi a Bocephus King. Chi canterà la Locomotiva, con cui Guccini ha segnato uno dei momenti più significativi della canzone d’autore italiana? E chi invece la struggente La Ragazza e la miniera di De Gregori?

Sul palco di piazza Mercato a Figino Serenza, venerdì 19 luglio, alle 21, per un nuovo appuntamento di Storie di Cortile dal titolo "Canti Di Lavoro - 100 Anni Di Cooperativa San Materno", troviamo i Sulutumana, Andrea Parodi, James Maddock, Bocephus King.