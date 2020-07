Torna storie di Cortile, ma Como è sempre assente

Giovedì 9 luglio è cominciata la quarta edizione del Festival Storie di Cortile, la rassegna organizzata da Andrea Parodi, col bellissimo concerto del livornese Bobo Rondelli. Il prossimo appuntamento sarà sab ato 18 luglio presso l’incantevole parco della Villa Sormani di Pomelasca a Inverigo con un’altra band che arriva dalla Toscana: i Musica da Ripostiglio. Ancora una volta, ed è un vero peccato visto il ricco programma, la città di Como non ha trovato spazio per la rassegna che continua a mietere successo iun Brianza.

Si chiamano Musica da Ripostiglio, perché “da camera” gli sembrava eccessivo. Sono in quattro e danno spettacolo, facendo divertire il pubblico con un repertorio a metà strada tra lo scanzonato e l’impegnato, tra l’inedito e il citato. L’ironia non fa difetto a questo gruppo nato dal ventennale sodalizio artistico tra il cantautore Luca Pirozzi e il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria e alle percussioni. Una singolare proposta che spazia tra canzoni originali e classici italiani (Conte, Carosone, Celentano), in un’atmosfera tipicamente retrò in cui lo swing dei primi anni del ‘900 si tinge di influenze gitane e latino-americane, con un accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti. I Musica da Ripostiglio divertono, improvvisano, con freschezza e semplicità, con una proposta emozionante e originale, in grado di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Un gruppo, che sin dalla propria nascita ha stretto legami col mondo del teatro, in particolare con attori quali Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, che hanno voluto le loro musiche nei propri spettacoli.

Il concerto comincerà alle ore 21. L’ingresso è libero ma con prenotazione dal sito. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l’Auditorium del Teatro Santa Maria di Inverigo.

Il 23 luglio si ritornerà a Cantù, nei giardini di Villa Calvi, con la musica di frontiera dei Borderlobo, il progetto del cantautore Andrea Parodi, del chitarrista e vocalist della Treves Blues Band Alex Kid Gariazzo, del fisarmonicista Flaviano Braga e del trombettista Raffaele Kohler. Canzoni originali e cover che spazieranno dai Los Lobos a Fabrizio De Andrè, ma sempre in chiave tex mex.

Il concerto comincerà alle ore 21. L’ingresso è libero ma con prenotazione dal sito.

Raffaele Kohler è stato il simbolo del lockdown e la sua tromba ha emozionato tutto il mondo. Da quel giorno Raffaele Kohler, tutte le sere alle 18 suona la tromba dalla sua finestra di via Fauchè a Milano. La suona per tutto il suo quartiere ma anche per le centinaia di persone che si collegano alle sue dirette facebook. Centinaia di persone che sono diventate migliaia, perché queste performance sono state riprese dalle principali emittenti TV e Radio. Ne hanno parlato i TG di tutto il mondo, la Barilla ha voluto la sua tromba per il nuovo spot televisivo al fianco di Sofia Loren. Radio 24 ha chiesto a Raffaelle di aprire tutti i giorni le trasmissioni con la sua tromba e il 1 maggio ha suonato sotto alcune RSA di Parma e Milano e sono arrivati messaggi di stima perfino da Joan Baez.

Il prossimo 23 luglio, prima del concerto di Villa Calvi, Raffaele Kohler sarà impegnato in una maratona musicale per ringraziare tutti i lavoratori e lavoratrici che non hanno mai smesso di operare anche nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria per garantire l’indispensabile.

L’evento, organizzato dalla Pro Cantù, partirà alle ore 11.30 dall’Ospedale di Cantù e proseguirà per tutta la giornata in 10 diversi punti cittadini.

Il 2 agosto Storie di Cortile farà tappa a Cucciago con i The Morsellis, la band emiliana capitanata da Alberto Morselli, fondatore ed ex cantante dei Modena City Ramblers.

Il 6 agosto si torna a Cantù, a Villa Calvi, insieme ai Sulutumana e il concerto è già sold out.

Il cartellone di Storie di Cortile di quest'estate è in working progress e in questi giorni si stanno definendo i prossimi appuntamenti di Somma Lombardo e Verano Brianza.

Ancora una volta il grande assente è la città di Como che in quattro anni non ha mai accolto la possibilità di organizzare anche solo una tappa della kermesse Storie di Cortile.

E intanto Andrea Parodi che quest’anno non potrà organizzare per ovvi motivi il Buscadero Day si sposta a Piombino in Toscana e organizza un festival di livello nazionale che vede la partecipazione, tra gli altri, di Vinicio Capossela, Alex Britti, Andrea Scanzi con Bocephis King, Bobo Rondelli e Igor Protti, Flo, Francesco Montanari e la Treves Blues Band.