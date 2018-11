Steve Wynn e Chris Cacavas insieme in concerto a Cantù

Nella fitta agenda del live club All'1&35circa di Cantù non poteva mancare un nuovo appuntamento con Steve Wynn, leader dei Dream Syndicate, in questa occasione accompagnato dall'ex Green on Red Chris Cacavas, praticamente un gran pezzo del movimento Paisley Undergound, di cui i due gruppi citati ne sono le basi storiche.

Dopo avere ascoltato How Did I Find Myself Here?, il quinto album di inediti pubblicato lo scroso anno dai Dream Syndicate - che hanno riprendono così un percorso discografico iniziato nel 1982 con l’ormai epocale The Days Of Wine And Roses, veniva soprattutto da chiedersi per quale motivo ci sia voluto tutto quel tempo per ritrovarsi tra le mani il successore di Ghost Stories. Se la risposta più plausibile è rintracciabile nelle storie personali dei compenenti della band e in particolare nei dischi solisti di Steve Wynn, che più di altri ha raccolto e trasportato fin qui l’eredità del gruppo californiano, va detto che i Dream Syndicate più che aggiornare il loro percorso al terzo millennio lo hanno ripreso come se non ci fossero mai state interruzioni. Chitarre affilate dall’inizio alla fine, riferimenti che toccano nuovamente tanto Lou Reed quanto Neil Young, con echeggi alla Bowie soprattutto in Glide, e la produzione dell’amico Chris Cacavas: ecco la vecchia ricetta di un ritorno in tavola con otto portate di puro rock ‘n’ roll senza tempo. Inutile dire che questa magnifica cena, per essere vissuta appieno, come ai tempi del vino e delle rose, deve essere servita in concerto. Un tuffo in una stagione della musica in cui Steve Wynn e suoi sono stati protagonisti assoluti. Ritrovarli dopo anni senza la corruzione del tempo e della moda, con un lavoro che ha la forza di chi ha chiaro il proprio ruolo, è un segnale di grande integrità artistica. Come ci siano riusciti se lo chiedano anche loro, di certo non era facile.

In questo nuovo atteso concerto di martedì 6 novembre, Wynn presenterà anche il suo nuovo album dedicato a Dylan: Steve sings Bob.