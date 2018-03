Steve Earle & The Dukes in concerto il 4 luglio a Pusiano

Steve Earle & The Dukes tornano finalmente in Italia, dopo un’assenza che si protrae dal 2005, per un unico appuntamento live mercoledì 4 luglio al Parco Comunale di Pusiano (CO), preview del Buscadero Day. Steve Earle & The Dukes saranno in Italia con un mix dei loro più grandi successi, include le musiche dell’ultimo progetto discografico, So You Wanna Be An Outlaw, un album in cui il country si coniuga con il rock per narrare le piccole grandi storie delle persone comuni. Ci sarà spazio per i grandi successi dai dischi Guitar Town, El Corazon e Copperhead Road, uscito 30 anni fa.

Tre volte vincitore di Grammy Awards e quattordici volte nominato, Steve Earle è una delle pietre miliari nella storia della musica americana. Tra i più acclamati cantautori della sua generazione, Earle ha pubblicato 16 album e molti dei suoi brani sono stati registrati da leggende della musica come Johnny Cash, Emmylou Harris, Carl Perkins, Waylon Jennings, Vince Gill e Joan Baez. Sempre musicalmente avventuroso, Earle è stato capace nel corso della sua carriera di passare dalla musica folk al blues, dal rock al country, fino al rockabilly e al bluegrass. Tra le sue collaborazioni si annoverano Lucinda Williams, Patti Smith, Sheril Crow e molti altri.

Biglietti disponibili su Vivaticket da giovedì 15 marzo; diffidate dai circuiti di vendita non ufficiali.