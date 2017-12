Smoke Orchestra live a Cantù

Rare Soul&Funk Instrumentals è il nuovo progetto live della Smoke Orchestra. Northern soul, funk, blues, jazz, rocksteady, reggae, roots, questa la ricetta sul palco del live club All'1&35circa di Cantù il 29 dicembre alle 21. Un viaggio-omaggio alla riconquista delle perle “dimenticate” della black music strumentale dal ’65 al ’75. Dal Soul e Rythm&Blues degli anni Sessanta di Memphis, Philadelphia, Chicago e Detroit - con un’incursione a New Orleans e New York - fino al Blues e al Funk dei primi anni Settanta con contaminazioni jamaicane e Jazz. Freddy & the Kinfolk, Boogaloo Jones,Baby huey, the Meters, Jackie mittoo ma anche Duke Ellington e Lee Morgan e molti altri.