Skye Wallace al Jousha di Albate, furore rock dal Canada

Arriva in città sabato 28 settembre, alle 21, Skye Wallace, una delle rivelazioni della nuova ondata di songwriter canadesi. Grazie ad Andrea Parodi e alla sua Pomodori Music, l'artista presenta al Jousha di Albate il suo nuovo omonimo album. Skye Wallace è una musicista con alle spalle una formazione classica, con radici nella costa orientale americana, che ha scoperto il punk rock in gioventù.

Nel suo curriculum ci sono già tre album: This is How We Go, Living Parts e Something Wicked. Ai quali si sono ora aggiunte le 10 canzoni racchiuse nell'interessante Skye Wallace: un disco energico fin dal primo brano intitolato Death of Me e There is a Wall. Chitarre ruvide e tanto ardore rock anche in Coal of Window, perché Skye Wallace non ama abbandonarsi alle morbidezze acustiche, che fanno capolino giusto in Midnight. A dimostrarlo pensiamo ci pensa l'aggressiva Always Sleep With a Knife.. Anche se Skye più che un coltello impugna sempre il manico di una chitarra elettrica, persino quando dorme.



Chi ha voglia di scoprire dove Skye Wallace indirizza tutto il suo furore musicale, deve farlo a un suon concerto, perché la dimensione lice è quella che più si addice alle sue canzoni. In più Skye Wallace è il tipo di musicista che può mettere d’accordo più gemerazioni: è giovane ma non dimenticata il passato, ama la canzone d’autore ma non può fare a meno di una intenzione graffiante Ingredienti che rendono inevitabilmente caleidoscopiche e molto saporite la sue note.