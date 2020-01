Lo ska dei Magnetics sul palco del live club All'1&35circa di Cantù

I Magnetics sono una band Italiana formata nel 2017 dal frontman Olly Riva, già leader degli Shandon e dei Soulrockets.

Il sound dei Magnetics è un mix di sonorità vintage Jamaicane tra cui SKA anni 60, Rocksteady, early Reggae, ma tutto in una cornice Soul e Rhythm N Blues. Il primo album “Jamaican Ska” uscito nel 2017 è stato recensito ed ascoltato quasi in tutto il mondo e definito

disco dell’anno da molte webzine e radio di settore. Il secondo disco “Coffee & Sugar” uscito nel novembre 2018 per la prestigiosa Grover Records, un etichetta tedesca storica e molto forte nel settore della musica in levare. Sabato 1 febbraio, alle 22, sono in concerto sul palco del live club All'1&35circa di Cantù.

Nel giro di soli 3 anni i Magnetics hanno già superato i 200 concerti e suonato in quasi tutta Europa, Irlanda, Germania, Francia, Polonia, Olanda, Belgio. Vengono inclusi in grossi festival internazionali come Zwarte Cross in Olanda, Rock n stock in Francia, Reduit festival e Dynamite festival in Germania, Gdansk SKAJamboree in Polonia, Tramore international SKA fest in Irlanda ed è prevista la loro partecipazione al mitico London SKA festival ad Aprile 2019. Nel Dicembre 2019 la prima volta oltre oceano più precisamente a Citta del Messico e Monterrey in Messico partecipando alla decima edizione dello SKA WARS festival. Sempre novembre e Dicembre 2019 diventano la backing band in Italia e in Germania di Susan Cadogan una storica cantante Jamaicana e una delle voci più influenti

della mitica Trojan Records.