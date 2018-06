Sette Marching Band per il centro storico di Como

Sabato 16 giugno dalle 17,30 alle 20 circa, sette marching band con un totale di circa 250 musici sfileranno per le vie della città murata e sul lungolago portando spettacoli musicali e coreografici in centro città. La sfilata è stata organizzata dall'associazione Italia Marching Show Bands (I.M.S.B.) con la collaborazione del Comune e alternerà spettacoli in forma statica, in forma dinamica, o show completi. Parteciperanno le formazioni: Academy Parade Band (Caronno Pertusella - VA), associazione Anima (Caronno Varesino - VA), Brianza Parade Band (Veduggio con Colzano - MB), Cornfield Marching Band (Palestro - PV), General Vincent Marching Band (San Benigno Canavese -TO), Triuggio Marching Band (Triuggio -MB), Yme percussion indoor (Sulbiate -MB).



Dalle 17,30 alle 18,30 la prima parte prevede uno standing concert e parata in quattro aree distinte della città: largo Miglio, via Cesare Cantù, piazza San Fedele e vie limitrofe; via Garibaldi, piazza Volta, piazza Mazzini, piazza Perretta e vie limitrofe; piazza Roma, piazza Grimoldi, piazza Verdi, via Magistri Comacini, piazza Duomo; via Cantoni, passeggiata Lino Gelpi, viale Puecher, viale Mafalda di Savoia, Lungolario Trento. I gruppi raggiungeranno simultaneamente piazza Duomo verso le 18,15, da qui sfileranno in via Plinio ed entreranno in piazza Cavour. Dalle 18,40 la seconda parte prevede lo show in piazza Cavour con l'esibizione di ogni singolo gruppo e un gran finale con l'esecuzione dell'inno nazionale italiano. Si precisa che le marching band si esibiranno sempre in Ztl e non intralceranno la viabilità ordinaria, e che la manifestazione si svolgerà anche in caso di tempo incerto: le formazioni possono esibirsi anche in zone riparate adattando la propria esibizione, diversamente dalle bande tradizionali.