Session Americana, da Boston in concerto al Nerolodio di Como

Nuovo appuntamento live promosso da Andrea Parodi sul palco del Nerolidio di Como con Session Americana, attesi in città per un elettrizante concerto lunedì 22 ottobre.

North East è il titolo del dodicesimo disco, il settimo in studio, della cult band di Boston. L'album è un omaggio alla loro terra, il New England, una terra di frontiera, di approdi per mare dall’Europa, soprattutto dall’Inghilterra e dall’Irlanda. 14 canzoni, tutte cover firmate dai più grandi cantautori e band del North East: James Taylor, Jonathan Ritchman, Morphine, Pixies, Patty Griffin, Donna Summer, Tom Rush, Carly Simon, Bill Morrisey etc etc. Un disco che diventa il manifesto di una scena musicale e che è un grande omaggio all’essenza della folk music. Canzoni di epoche diverse eppure così attuali che esaltano le qualità della Session Americana capace di contaminare il folk con il rock, il blues e la psichedelia. La versione italiana pubblicata da Appaloosa contiene 3 canzoni in più rispetto alle altre edizioni che sono composte da 11 tracce anziché 14.

La rivista Rolling Stone ha definito la Session Americana “una rock band in una tazza da te o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey”.

Questo straordinario collettivo di musicisti, che sarebbe riduttivo chiamare band, nasce nella dimensione live e sfodera strumenti originali, come una chitarra Parlor dell’anteguerra, un vetusto organo Estey, un mandoloncello parente del liuto e un’armonica superstite di un incendio. Tutti strumenti che ritroviamo tra le tracce di questo nuovo grande disco che vede la partecipazioni di importanti special guest tra cui Jeffrey Faucault e Kris Delmhorst. Una rosa di special guest che si uniscono come spesso accade al nucleo fisso della band formato da Ry Cavanaugh, Billy Beard, Jon Bistline, Dinty Child e Jim Fitting.

North East riesce a fotografare su disco l’esperienza magica dei live della Session Americana dove il pubblico si ritrova catapultato in una situazione calda, familiare e surreale. Un vecchio microfono a condensatore su un tavolo e i musicisti intorno che intrecciano voce e strumenti come nella migliore tradizione bluegrass. Una formazione che spesso si allarga e vede la partecipazione di ospiti illustri come Peter Wolf o Patty Griffin e dove il pubblico stesso si ritrova ad essere parte viva dello show. La Session Americana è una delle più importanti band americane contemporanee e North East è la conferma della continua crescita di questo straordinario e unico progetto.