L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 24 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 180 appuntamenti - visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all’aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi - che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Molti gli appuntamenti delle “Sere Fai d’Estate” nei Beni di Como per questo fine settimana:

A Villa del Balbianello a Tremezzina (CO) sono attese cinque serate all’insegna di “Sete di cultura e peccati di gola”, uno degli eventi ormai cult dell’estate lariana. Il primo appuntamento di domenica 17 offrirà ai visitatori l’occasione, oltre che di gustare un raffinato aperitivo con finger food e un primo piatto caldo, di ascoltare dell’ottima musica nel giardino affacciato sul lago. Si potranno inoltre effettuare visite alla Villa e ammirare le stanze che raccolgono cimeli di viaggio, arredi e preziose collezioni di arte. L’accesso avviene solo via lago con taxi boat partendo dal Lido di Lenno.

La prenotazione è obbligatoria: tel. 034456110 – locationbalbianello@fondoambiente.it

A Villa Fogazzaro Roi a Oria, frazione di Valsolda (CO), nello spirito di Antonio Fogazzaro che qui scrisse e ambientò il suo capolavoro Piccolo mondo antico, sette serate all’insegna della poesia, accompagnata da aperitivi ai sapori di lago e performance musicali con brani di musica classica e jazz. Nel corso della serata di sabato 16 giugno, oltre agli aperitivi in musica, si potranno effettuare visite guidate alla Villa arricchite da letture selezionate dal celebre romanzo di Fogazzaro.

