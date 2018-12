Da Seattle arrivano i Supersuckers, notte rock a Cantù

Dimenticate per una notte le chitarre acustiche e i "lamenti" solitari dei cantautori della notte. Lasciate le sedie e preparatevi ad accogliere in piedi l'energia rock dei Supersuckers, attesi giovedì 6 dicembre sul palco del live club All'1&35circa.

Partita dall'Arizona, sotto la conduzione di Eddie Spaghetti, dapprima esclusivamente bassista del gruppo prima di ricoprire anche il ruolo di cantante e leader, propone sin dagli inizi un punk roccioso pur restando sempre molto versatili nelle loro sonorità, essendo oltremodo vicini al country. Dopo essersi trasferiti a Seattle nel 1989 e dopo il loro primo contratto con la storica Sub Po, i Supersuckers hanno registrato con molti artisti, tra cui Willie Nelson, Steve Earle e Eddie Vedder dei Pearl Jam. Sono apparsi al The Tonight Show con Jay Leno come backing band di Willie Nelson. Hanno girato con numerose band tra cui Ramones, Motörhead, Reverend Horton Heat, The New York Dolls, The Dwarves, White Zombie e i Nashville Pussy. Dopo essere ritornati prepotentemente sulle scene con l’album Get the Hell nel 2014 i Supersuckers, come gli era capitato con successo in passato, hanno nuovamente giocato con il country firmando nel 2016 l’ottimo “oldin the bag.

Dopo il recente tour europeo in versione “country”, la band è ritornata alle origini con il nuovissimo Suck It , album che verrà presentato dqal vivo in questa imperdibile tappa live a Cantù.