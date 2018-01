Samoa Wedding Trio all'Eclettico di Cantù

Eclettico Gézz&Giàzz è la rassegna mensile di musica di qualità promossa da Eclettico di Cantù: dal vivo le migliori formazioni jazz, bossa, swing e manouche. Venerdì 12 gennaio, dalle ore 19, il quarto appuntamento della kermesse ospita i Samoa Wedding Trio.

Il grupppo (Marco Confalonieri - pianoforte, Roberto Gelli - contrabbasso, Andrea Quattrini - Batteria) nasce come il risultato di un incontro semicasuale tra tre musicisti durante l'organizzazione di una serie di jam session. Nessuno di loro credeva all’"affinità elettiva", ma ciò che è accaduto in seguito ha fatto loro cambiare idea: suonare insieme era naturale come se a farlo fosse una persona sola guidata da un unico afflato creativo, e questa empatica comunità d'intenti ha dato le mosse a questo innovativo soggetto musicale. Questo "dono" è stato incanalato negli album “Nice to meet you” e nel recente “The Einstein Moon Suite And Other Candies”. Di recente al trio si sono aggiunti il trombettista Vito Emanuele Galante e l'altista Filippo Cozzi per mettere in lavorazione la nuova fatica discografica (in fase di realizzazione), intitolata The Dream Box. Si tratta di un set di variazioni nel quale il processo variativo coinvolge non solo la melodia e le cellule armoniche, ma tutto il tessuto formale delle composizioni, portando così l'ascoltatore in un viaggio onirico attraverso la dissoluzione formale alla ricerca delle essenze semantiche della musica stessa, in una nuova esperienza musicale, che fonde tradizione e modernità nella creazione di una formula musicale inusitata e travolgente.

Eclettico è punto di riferimento nel mondo della mixologia classica e molecolare in Brianza. Il locale è specializzato nella realizzazione di cocktail molecolari che vengono sapientemente e accuratamente studiati da un team di professionisti coordinati da Simone Massara. Eclettico si distingue dagli altri locali soprattutto per l’attenzione che dedica ad ogni singolo particolare nei cocktail come nell’ambiente. L’arredamento è curato nei dettagli: mobili di pregio o di recupero si mescolano dando una sensazione di calore e di pienezza. Bere all’eclettico significa vivere una vera e propria esperienza, immersiva e totalizzante.