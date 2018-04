Salute e sicurezza lo slogan del 1° maggio, poi concerto dei Sulutumana

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è il tema scelto quest'anno da Cgil, Cisl e Uil per celebrare la festa dei lavoratori. Sotto lo slogan "Sicurezza: il cuore del lavoro"- A Como, città con una solida tradizione industriale, il tema è sentito ed è di particolare importanza. Per questo, l'evento lariano avrà una parte dedicata alle testimonianze. L'appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune, è alle 16 ai giardini a Lago. Si comincia con alcune testimonianze di lavoratori, a seguire ci saranno gli interventi dei segretari dei tre sindacati confederali. Alle 17, invece, ci sarà il concerto dei Sulutumana. L'evento è aperto a tutti e, in caso di maltempo, si terrà al cinema Gloria in via Varesina.

In occasione del concerto di martedì 1 maggio, dalle 12 alle 20 sarà vietata la sosta con rimozione forzata di tutte le categorie di veicoli in viale Vittorio Veneto, angolo viale Puecher, ultimi otto stalli di sosta a pagamento nell'area antistante il monumento ai caduti, compresi gli stalli di sosta riservati ai motoveicoli tracciati tra il monumento ai Caduti ed il tempio Voltiano. In presenza di particolari situazioni attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica, a giudizio del Dirigente per l'ordine pubblico della Questura di Como, potrà essere disposta in qualsiasi momento la sospensione della circolazione di tutte le categorie di veicoli, lungo viale Vittorio Veneto e viale Puecher.