Salmo e Ultimo per Connection Festival di Locarno

Manca sempre meno alla seconda imperdibile edizione del Connection Festival che si svolgerà in Piazza Grande a Locarno venerdì 14 e sabato 15 giugno. Ad aprire la due giorni sarà il rapper Salmo. Dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, arriva a Locarno con il suo “Playlist Summer Tour" per l’unica data in Svizzera.

All’interno della seconda edizione del Connection Festival l’artista si prepara a stupire il pubblico con un sound potente e performance impeccabili, portando davanti a migliaia di persone il suo nuovo album “Playlist”, già certificato triplo disco di platino, accompagnato da molti ospiti fra cui Coez, Gemitaiz, Lazza e Nitro. Salmo è un pioniere della musica che, inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

Il giorno seguente l'artista dei record: Ultimo. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è senza alcun dubbio l’artista del momento. Ultimo viaggia ad una velocità supersonica, dai live nei locali, ai club, per arrivare ai palasport e oggi, a soli 23 anni, a vendere oltre 53.000 biglietti per “La Favola”, la speciale data evento già sold out che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, dove sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio. Album dopo album, successo dopo successo, Ultimo è diventato in breve tempo la colonna sonora di migliaia di vite: “Il Ballo delle incertezze”, brano vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018, “Poesia senza veli” e “Cascare nei tuoi occhi” sono solo alcune delle composizioni firmate dal giovane romano, che nel 2019, inarrestabile, ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo con “I tuoi particolari”, arrivando secondo, non senza polemiche, e riscontrando il netto favore del pubblico.