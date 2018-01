Sabato in musica al Conservatorio di Como

Ripartono gli appuntamenti di "Sabato in musica" del Conservatorio di Como con un concerto per chitarra classica.

Sabato 18 marzo 2017, ore 17.00

Il novecento storico spagnolo

Guido Fichtner, chitarra

Musiche di F. Sor, F. Tarrega, E. Pujol, J. Rodrigo, J. Turina

Guido Fichtner è titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio di Como. Ha studiato chitarra con Mauro Storti e nel 1984 si è diplomato al Conservatorio di Piacenza col massimo dei voti e la lode. Ha proseguito i suoi studi all’Ecole Normale de Musique "Alfred Cortot" di Parigi con Alberto Ponce, ottenendo nel 1985 il Diplôme Supérieur d’Execution e nel 1986 il Diplôme Supérieur de Concertiste. Nel 1987 ha vinto il 1° premio al Concorso “Bartoli” di Arles (Francia), nel 1991 il premio “Tàrrega” a Benicasim (Spagna), nel 1987 il 1° premio al “Ansaldi” (musica da camera) di Mondovì in duo col chitarrista Rino Trasi, nel 1986 il 2° premio (con 1° non assegnato) al “Sor” di Roma. Premiato anche al “Pujol” di Sassari, “Porrino” di Cagliari, “Fago” di Taranto, "Ville de Carpentras" (Francia). Svolge intensa attività solistica e cameristica. Ha tenuto oltre 400 concerti in sedi e manifestazioni prestigiose di 31 Paesi del Mondo. Ha fatto parte del duo Les Deux Amis, del Duo Paganini e de I Solisti di Milano. Attualmente suona nei Guitalian Quartet (con Claudio Marcotulli, Stefano Palamidessi e Maurizio Norrito). Per la Berben ha curato la revisione di alcune opere di Rino Trasi e per Casa Musicale Eco ha pubblicato l'integrale dei preludi di Tarrega (con CD allegato). Ha pubblicato CD su: Giuliani (Antes Concerto), Tarrega (Casa Musicale Eco), Paganini (3 CD per Dynamic), Colla (Tactus), Guitalian Quartet (2 CD per Oidi e Bridge Records), Borsotti (Sinfonica) e ha partecipato all’integrale di Pujol (Coquelet/Sans) Nel 1993 a Trieste è risultato tra i vincitori del Concorso Nazionale, ad esami e titoli, per cattedre di chitarra nei Conservatori italiani ed in seguito ha insegnato nei Conservatori di Udine e Novara. Nel 2011 gli viene assegnato il premio per la didattica al Concorso “Rospigliosi” di Lamporecchio.

Ingresso libero con ritiro di tagliandi già dispobinile.

Per tutti i concerti presso il Conservatorio di Como l’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Qualora segnalato, l’ingresso sarà gratuito ma con ritiro di inviti.

Gli inviti potranno essere ritirati presso la Biblioteca del Conservatorio di Como nei giorni che precedono il concerto (dal lunedì al venerdì, 9.00-17.00; al sabato, 9.00-14.00) oppure richiesti online entro le ore 13.30 del giorno delll'evento all’indirizzo:

prenotazioni.concerti@conservatoriocomo.it (da ritirare mezz'ora prima dell'inizio dell'evento)

La prenotazione dell’ingresso per i possessori degli inviti è garantita fino a 10 minuti prima dell’inizio del concerto. Dopo tale orario i posti saranno considearti liberi. L’ingresso non sarà consentito a concerto iniziato.

L’Auditorium o il Salone dell’Organo indicativamente aprono alle ore 16.40 del giorno dell’evento.