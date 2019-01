Russel Jackson, il basso di B.B. King, live a Cantù

Nuovo appuntamento americamo sul palco del live club All’1&35circa. Lunedì 14 gennaio 2019 arriva Russell Jackson, lo storico bassista di B.B.King e Otis Clay, in concerto a Cantù accompaganto dall'All Stars Italian Blues Band composta da Heggy Vezzano, chitarra, Pablo Leoni, batteria, Damiano Della Torre, tastiere.

Nato a Memphis, Tennessee, e iniziata la sua carriera a metà degli anni '70, Russell Jackson si trasferisce presto Chicago dove lavora tra gli altri con Otis Clay, Buddy Guy e Bobby Rush. Dal 1979 al 1986 Russell è invece in tournée esclusivamente con la leggenda del blues B.B. King. Nel 1990 si trasferisce invece a Vancouver, in Canada, per unirsi a Long John Baldry e Kenny Wayne. La nascita della Russell Jackson Band avviene nel 1992 in occasione della pubblicazione di alcuni lavori contenenti esclusivamente il suo materiale inedito, Recentemente trasferitosi ad Austin, in Texas, dopo aver vissuto in Canada per 22 anni, Russell sta riguadagnando la sua reputazione come bassista dopo aver accompagnato in tour Shawn Holt e le Teardrops.