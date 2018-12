Gli zingari felici, il ricordo di Claudio Lolli allo Spazio Gloria di Como

Venerdì 21 dicembre, allo Spazio Gloria di Como, serata dedicata a Claudio Lolli con lo spettacolo “Gli Zingari Felici”. Scomparso lo scorso agosto, il cantautore bolognese è stato uno degli artisti più importanti degli anni ’70 e maestro per le generazioni a venire. Il suo capolavoro resta Ho visto anche degli zingari felici, album che nel 1976 fotografava l’Italia in uno dei suoi momenti più difficili. Oltre alla meravigliosa title track, il disco portava altri perle come Agosto, Piazza bella piazza, Anna di Francia, Albana per Togliatti. Indimenticabile anche il suo esordio del 1972, Aspettando Godot.

Promotore dell'evento Andrea Parodi: "Claudio Lolli è da sempre uno dei miei preferiti. Ho consumato il vinile con le cinquemila lire in copertina quando ero un ragazzino. Ho organizzato tanti suoi concerti nel comasco, alla Festa de l’Unità di Cantù, all’Arci di Mirabello, All’1&35circa e anche al Gloria dove andrà in scena questo super tributo che vedrà la partecipazione del suo storico chitarrista Paolo Capodacqua ma anche di Bruno Mariani che ha lavorato una vita al fianco di Lucio Dalla e ha prodotto i primi dischi di Lolli. Poi ci saranno i Gang, Peppe Voltarelli, Alessio Lega, Alessandro Sipolo, Paolo Pasi, Carlo Pestelli, Marco Rovelli, Gianfilippo Boni e i Sulutumana. La serara sarà presentata da Antonio Silva del Club Tenco".