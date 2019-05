Quennmania, a Lugano va in scena il mito di Freddie Mercury

Ultimi biglietti disponibili per lo straordinario tributo ai Queen e a Freddie Mercury in scena al Palazzo dei Congressi di Lugano sabato 18 maggio. Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani e dalla voce di Sonny Ensabella frontman dei Queenmania, il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. Uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi a A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley. Diretti da Daniele Sala i Queenmania fanno rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia...del rock e non solo.