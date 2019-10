The show must go on: Queenmania Rhapsody raddoppia al Teatro Sociale di Como

Vista la grande richiesta da parte del pubblico, MyNina Spettacoli e il Teatro Sociale di Como aggiungono a quella di venerdì 8 novembre una nuova data di Queenmania Rhapsody: il bis è atteso sabato 9 novembre sempre alle ore 20.30.

Il tributo più acclamato in Europa ai Queen e a Freddie Mercury, torna a Como non per un semplice concerto, ma con uno spettacolo nello spettacolo, dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, una vera rapsodia pop, dagli esordi a A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley.

QueenMania, tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro formidabili musicisti, da sempre arricchisce gli show con costumi, scenografie e proiezioni video dall’alto contenuto emozionale, riscuotendo grande successo anche all’estero, tanto da diventare il primo tributo italiano a suonare in Inghilterra. In questo ed altri paesi europei il gruppo gode di un certo seguito ed è accolto come “The European number one tribute to Queen”.

Diretti da Daniele Sala, i Queenmania fanno rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia (del Rock e non solo), regalando agli spettatori l’illusione di poter “vivere per sempre”. Due serate dedicate al mito di Freddie Mercury, che ancora oggi, a quasi 30 anni dalla scomparsa, è ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, show man della storia.

Biglietti per la data del 9 novembre in vendita alla biglietteria del Teatro oppure online su www.teatrosocialecomo.it da venerdì 4 ottobre alle ore 16.00.