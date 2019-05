Pusiano, a Palco Live in estate arrivano gli Hothouse Flowers

Come anticipato lo scorso aprile, a Pusiano arriva a luglio Palco Live. Conclusa l'esperienza Buscadero, si riparte con una nuova formula. L'evento si terrà dal 20 al 21 luglio, e oltre alla musica porterà nuovo spazio allo street food.

In attesa del programma definitivo, che verrà annunciato a giorni, tra gli altri si sono già fatti i nomi di Luca Olivieri Band, Diaframma, Cisco, Bob Malone Band, Michael Chapman, c'è anche il primo big name confermato, ovvero gli Hothouse Flowers da Dublino. Un esordio fulminante poco più di vent’anni fa, People. Poi tre ottimi album che hanno contribuito a creare il mito di questa band irlandese Hothouse che sul finire degli anni ’80 fece “tremare” anche gli U2.

In scaletta troveremo tutti i brani più noti degli Hothouse Flowers e quelli dei lavori solisti di Liam, Rian e soprattutto Be Touched, un disco di bellissime canzoni che nel 2009 aveva riportato agli appassionati la splendida voce di un grande artista le cui tracce si erano perse nel 2004, dopo lo splendido Into Your Heart, l’ultimo episodio discografico registrato dagli Hothouse Flowers. L’album riusciva ad attraversare con disarmante semplicità tutte le infatuazioni della band, senza sembrare disomogeneo o discontinuo. Se nell’iniziale Your Love Goes On i toni cool erano dettati dai fiati solari di Rich Amstrong, nella successiva The End Of The Road la voce di Liam si muoveva invece leggera sull’onda tracciata dall’organo hammond. In Better Man il canto in falsetto e soprattutto l’atmosfera ancora maledettamente soul sembravano trascinare il gruppo dove Jimmy Rabbitte avrebbe voluto portare i suoi The Commitments. Forse i più “neri” d’Irlanda sono proprio loro. Non a caso lo stesso Bono, quando presentò questo album, definì l’amico O’Maonlai il miglior cantante soul bianco al mondo. A riportare tutto a casa ci pensava poi Magic Bracelest. L’amore per Van Morrison in questo episodio era evidenziato dalla ricerca delle stesse magiche atmosfere sonore.