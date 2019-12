Pier Frau e Fabio Marza Band ultimi live 2019 a Cantù

Questa sera, venerdì 27 dicembre, alle 21.30, sul palco del live club All’1&35circa, concerto di Pier Frau per una tappa del suo tour “Ma dove vai?”. Pier Frau, all’anagrafe Pierluigi Frau, ha debuttato con l’uscita del primo singolo Bambolina, estratto dal suo primo album Ma dove vai?, corredato da un videoclip girato a Barcellona disponibile su YouTube. Lo scorso settembre ha poi lanciato il suo nuovo singolo La Sedia di Thonet: in questa seconda occasione il video è stato girato a Berlino. Dopo anni passati a suonare con band della scena lecchese, Pier Frau ha deciso di intraprendere la carriera da solista, iniziando la collaborazione con il produttore Stefano Fumagalli (HD Studio) e dando così vita ai propri brani con testi interamente in italiano. Le tematiche toccate dell’autore spaziano dagli stati d’animo ai sentimenti, dalle esperienze personali all’amore e alle relazioni.

Sabato 28 dicembre, sempre alle 21.30, spazio invece per la Fabio Marza Band, attiva dal 2008, che si caratterizza nel panorama blues italiano proponendo uno show di brani originali contenuti nei cinque album all’attivo: Wake and Run(2009), Blackboard (2012), You Know Me Live at Labirinto (2015), Nightmare (2016) e infine il recente quinto lavoro del gruppo, intitolato Strange Door, pubblicato lo scorso giugno. La band si è esibita negli anni nei principali festival in Italia, Svizzera ed in Russia ed ha collaborato con i alcuni esponenti di spicco della musica del diavolo nostrana come Rudy Rotta, Stef Burns, Paolo Bonfanti, Maurizio Gnola, Valdimir Demyanov, Maurizio Pugno, Guitar Ray, Alex Gariazzo.