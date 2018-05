Il pianista Giuseppe Albanese a Villa d'Este per Arte e Musica sul Lario

Arte & Musica sul Lario 2018 è una importante rassegna di concerti classici ideata e prodotta dal Gruppo Culturale Artistico Vincenzo Bellini, giunta quest’anno alla sua 37a edizione. La rassegna propone un prestigioso percorso musicale che si svolge in alcune delle più importanti e storiche dimore del Lago di Como.

Il Circolo Bellini, così come è più comunemente conosciuto, ha promosso, fin dalla sua fondazione, manifestazioni culturali ed artistiche secondo quanto contemplato nel suo Statuto, in modo particolare coniugando l’arte musicale con altre forme artistiche quali quelle figurative o letterarie. Dal 1981 organizza annualmente il festival denominato “Arte & Musica sul Lario”, annoverando nelle sue rassegne di musica importanti interpreti italiani ed internazionali nella programmazione di concerti lirici e strumentali. Particolare attenzione è stata sempre posta nella scelta di sedi prestigiose da offrire ai Soci in occasione degli Eventi musicali: basti ricordare Villa Passalacqua ed il Grand Hotel Imperiale a Moltrasio, il Grand Hotel Villa d’Este e Villa Erba a Cernobbio, Villa Olmo, il Teatro Sociale e lo Sheraton Lake Como Hotel a Como, Villa Carlotta ed il Grand Hotel a Tremezzo, il Cinema Teatro di Chiasso, il Castello di Urio.

Mercoledì 30 Maggio 2018 ore 21:30 – Grand Hotel Villa d’Este (Sala Regina) Cernobbio

Recital del pianista

Giuseppe Albanese (pianoforte)

Musiche di

Claude Debussy, George Gershwin, Maurice Rave

Tutto il programma dei prossimi concerti è disponibile qui.

Gli iscritti all’Associazione, dietro presentazione della tessera 2018 hanno diritto all’entrata gratuita a tutti i concerti previsti dall’abbonamento. La quota d’iscrizione, di euro 90 per il singolo ed euro 170 per la coppia, si può sottoscrivere inviando una mail indirizzata a: circolobellini@hotmail.it