Phase Duo live in teatro a Cantù

Sabato 10 marzo alle ore 21.00 il Teatro Comunale San Teodoro di Cantù presenta Phase duo | Minimal electric music il terzo appuntamento di Musicamorfosi, la nuova stagione musicale a cura di Saul Beretta.

Phase duo

Minimal electric music

Eloisa Manera violino | Stefano Greco live electronics e monochord

Cristina Crippi live visuals

Phase duo sono Eloisa Manera (violinista, compositrice and improvvisatrice) e Stefano Greco (producer, sound designer e dj). Hanno cominciato a suonare insieme nell’alveo del collettivo di musicisti di Musicamorfosi mescolando le loro differenti storie e background artistici. Il loro primo progetto è un mix o meglio un live remix di minimal music da Steve Reich e Terry Riley fino ad arrivare a brani originali e a minimali Raga indiani. I visuals in tempo reale sono di Cristina Crippi coltiva la ricerca di un linguaggio creativo personale e transmediale, sviluppando progetti cinematografici indipendenti e operando nel campo delle arti visive.

Partendo dall’interpretazione live di alcuni compositori americani del nostro secolo (Reich e Riley) e dalla sperimentazione improvvisativa, l’incontro di questi musicisti ha dato vita ad un duo dove entrambi sono ugualmente protagonisti nella realizzazione di brani appositamente composti per questo progetto.