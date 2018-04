All'1&35circa, palco caldo: da Milwaukee ecco Trapper Schoepp

Originario di Milwaukee, il cantautore Trapper Schoepp, a dispetto della giovane età, ha già un curriculum di tutto rispetto, fatto di tour in tutti gli Stati Uniti e importanti collaborazioni. Il pubblico italiano ha già avuto modo di apprezzarlo durante il tour del Marzo 2016 a fianco di Jesse Malin, definendolo “una vera rivelazione” e “una forza della natura” quando, seppur in versione acustica, aveva entusiasmato i partecipanti ai 2 concerti di Malin a Cantù e a Brescia. Torna in Italia con un tour tutto suo, insieme agli Shades, la sua fidata band con cui ha diviso palchi con Wallflowers, Social Distortion, Jayhawks, Frank Turner e tanti altri. La sua musica è un efficiente mixture di alternative rock e folk contemporaneo, rimandante ai Soul Asylum, Rolling Stones e Bob Dylan, come si evince dall’ultimo dirompente lavoro Rangers & Valentine, prodotto da Brandan Brenson. uscito per Xtra Mile Recordings nel 2016. Sul palco del live club All'1&35circa venerdì 6 aprile.