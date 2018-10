Ornella Vanoni a Lugano con "Un pugno di stelle"

Costantemente in attività dal 1956, prima come attrice e poi come cantante, Ornella Vanoni è dotata di uno stile interpretativo unico e assai sofisticato nonché di una timbrica vocale fortemente riconoscibile che ne caratterizzano la forte personalità artistica ancora oggi, a 60 anni dal suo esordio discografico con Le canzoni della malavita del 1958.

Dopo aver riempito i teatri di tutta Italia, il nuovo tour dell'artista milanese – considerata una delle più grandi cantanti di tutti i tempi – farà tappa al LAC di Lugano domenica 28 ottobre. Il concerto-spettacolo si intitola “La mia storia”, un racconto in cui, attraverso la musica, Ornella Vanoni ripercorrerà la sua carriera artistica, presentando i brani storici e i successi che l'hanno fatta amare dal grande pubblico italiano e non solo.

Lo scorso febbraio è uscito Un Pugno di Stelle, una raccolta in tre dischi delle canzoni che hanno accompagnato la storia musicale della Vanoni. Il trittico contiene Imparare ad amarsi, brano che è stato presentato dall’artista alla 68° edizione del Festival di Sanremo, insieme a Bungaro e Pacifico. La partecipazione alla kermesse nella Città dei Fiori è stata ricca di riconoscimenti, tra cui il “Premio Sergio Endrigo” per la miglior interpretazione e il “Baglioni D’Oro” per la miglior canzone – secondo i cantanti in gara. Il secondo inedito dell’album, invece, è Gira in Cerchio La Vita, cover di un brano del musicista e compositore israeliano Idan Raichel.