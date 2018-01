Dai diamanti non nasce niente, omaggio a Faber

Il Tributo a Fabrizio De André, sabato 20 gennaio allo Spazio Gloria di Como, giunge quest'anno alla sua dodicesima edizione. Il programma dell'omaggio al più grande cantautore italiano, scomparso l'11 gennaio del 1999, intitolato "Dai diamanti non nasce niente", prevede musica live con:

Golden clocks - San Vittore O. (Mi)

Faber is back - Cesano Maderno (MB)

Six Pix Trio - Legnano (Mi)

Alessandro Anelli - Mozzate (Co)

Acrustica - Legnano (Mi)

Gianfranco Foresta - Milano

Laura Matarazzo e Luca Sassi - Como

Renato Franchi & Orchestrina del suonatore Jones - Legnano (Mi)



Scritti, storie, racconti & presenze:

Daniela Bonanni & Gipo Anfosso

La mia prima volta con Fabrizio De André - 305 Storie

Walter Pistarini

Le canzoni nascoste e le storie segrete di Fabrizio De Andrè

Maurizio Telli

Un ombrello d’eternità - la poesia cantata di Bubola



L'isola che non c'era - Banchetto produzioni discografiche



Conduce Alessio Brunialti