4 marzo 2020: L'Officina della Musica di Como omaggia Lucio Dalla in streaming

L'Officina non si arrende. Nuovamente in streaming, dopo gli incredibili consensi raccolti la scorsa domenica con la jazz jam proposta dalla band di casa, vogliamo per questa seconda occasione omaggiare uno dei più grandi interpreti e autori italiani, di cui ricorrebbe il settantasettesimo compleanno: Lucio Dalla.



Una serata condotta da Alessio Brunialti e supportata da una liveband ad hoc, un segno di riconoscenza al grande cantautore bolognese e contemporaneamente un segnale di continuità artistica e creativa in questo momento di difficoltà.



Saranno presenti



Alessio Brunialti, commenti, voce e chitarra

Cecilia Casella e Cristiano paspo Stella: voce

Roberto Quadroni, pianoforte e cori

Guido Begliaffa, basso elettrico

Marco Porritiello, batteria

Supporto tecnico audio video: Salvioni Brothers e Franco Silano



E' possibile effettuare donazioni via PayPal tramite il numero di telefono 349 280 3945, connettetevi!